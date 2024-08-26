Лукина Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти20.01.1873 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Балеевская (Лукина) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Лукин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Лукин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Лукин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Лукин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Лукин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Лукин Григорий Иванович
Смерть
20.01.1873 ст.