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Лукина Мария Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

20.01.1873 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Григорий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Балеевская (Лукина) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Лукин Григорий Иванович

Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1851

Сын: Лукин Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Лукин Григорий Иванович

Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Лукин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Лукин Григорий Иванович

Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Лукин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Лукин Григорий Иванович

Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
20.01.1873 ст.

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