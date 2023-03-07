Красулин Анатолий Филиппович
Место рождения
Дата рождения23.04.1900 ст.
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1900 ст.
Фонд Д-60, оп4, дело 35, 28 об
Крещение
01.05.1900 ст.
Старобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Воспр: Тамбовской губернии, Козловского уезда, Епанчинской вол., села Глазок, кр. Матвей Андреев Дубинин, и барнаульская мещанская жена Матрона Евстафьева неразборчиво
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943