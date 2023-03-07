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Красулин Анатолий Филиппович

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Место рождения

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

23.04.1900 ст.

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1900 ст.

Отец: Красулин Филипп Иванович

Мать: Красулина Анисья (Анисия) Николаевна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп4, дело 35, 28 об
Крещение
01.05.1900 ст.
Старобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Воспр: Тамбовской губернии, Козловского уезда, Епанчинской вол., села Глазок, кр. Матвей Андреев Дубинин, и барнаульская мещанская жена Матрона Евстафьева неразборчиво
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красулина Евдокия Васильевна

Смерть
1943
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