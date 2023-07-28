Назарова (Попова) Анна Ивановна (Иоанновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Попова) Анна Ивановна (Иоанновна)

Место рождения

Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

22.01.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1871 ст.

Отец: Попов Иван - Иоанн Федорович

Мать: Попова Александра Петровна

Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
10.02.1891 ст.

Муж: Назаров Яков - Иаков Николаевич

Рождение ребёнка
Около 09.08.1904

Дочь: Дозморова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Назаров Яков - Иаков Николаевич

Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
по документам дата рождения 09.08.1904, в метрической книге запись № 68 от 30.07.1903
Смерть
Неизвестно