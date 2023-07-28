Назарова (Попова) Анна Ивановна (Иоанновна)
Место рождения
Дата рождения22.01.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1871 ст.
Бракосочетание
10.02.1891 ст.
Рождение ребёнка
Около 09.08.1904
Дочь: Дозморова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Назаров Яков - Иаков Николаевич
по документам дата рождения 09.08.1904, в метрической книге запись № 68 от 30.07.1903
Смерть
Неизвестно