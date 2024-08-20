Протопопов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти16.02.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Протопопов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Протопопова (Бахрушина) Клавдия Александровна
Бракосочетание
08.07.1873
Рождение ребёнка
07.07.1877
Дочь: Котова (Протопопова) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Протопопова (Бахрушина) Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1882
Рождение ребёнка
1888
Сын: Протопопов Борис Николаевич
Мать ребёнка: Протопопова (Бахрушина) Клавдия Александровна
Смерть
16.02.1919