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Протопопов Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

16.02.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Протопопов Алексей Степанович

Мать: Протопопова (Белянкина) Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Протопопов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Протопопова (Бахрушина) Клавдия Александровна

Бракосочетание
08.07.1873

Жена: Протопопова (Бахрушина) Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
07.07.1877

Дочь: Котова (Протопопова) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Протопопова (Бахрушина) Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Смирнова (Протопопова) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Протопопова (Бахрушина) Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Протопопов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Протопопова (Бахрушина) Клавдия Александровна

Смерть
16.02.1919

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