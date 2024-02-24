Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София
Отец ребёнка: Яременко Демьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Яременко Демьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганна
Отец ребёнка: Яременко Демьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яременко Фёдор
Отец ребёнка: Яременко Демьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яременко Матрёна
Отец ребёнка: Яременко Демьян
Смерть
Неизвестно