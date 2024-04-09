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Екатерина Герасимова

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Порфирий Трофимов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Ермолаев Алексей Порфириев

Отец ребёнка: Ермолаев Порфирий Трофимов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1851

Сын: Ермолаев Марк Перфилов

Отец ребёнка: Ермолаев Порфирий Трофимов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.06.1853

Сын: Ермолаев Петр Перфилов

Отец ребёнка: Ермолаев Порфирий Трофимов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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