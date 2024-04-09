Екатерина Герасимова
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ермолаев Алексей Порфириев
Отец ребёнка: Ермолаев Порфирий Трофимов
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Ермолаев Порфирий Трофимов
Рождение ребёнка
24.06.1853
Отец ребёнка: Ермолаев Порфирий Трофимов
Смерть
Неизвестно