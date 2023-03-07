Карташова (Перехватова) Мавра
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти05.10.1812
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Перехватовъ Василей
Мать: Перехватова Прасковья
Бракосочетание
03.02.1807
Рождение ребёнка
29.06.1808
Сын: Карташовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Карташовъ Константинъ
Рождение ребёнка
14.02.1810
Сын: Карташовъ Федоръ
Отец ребёнка: Карташовъ Константинъ
Смерть
05.10.1812