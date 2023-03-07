Карташова (Перехватова) Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова (Перехватова) Мавра

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1784

Дата смерти

05.10.1812

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Перехватовъ Василей

Мать: Перехватова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1807

Муж: Карташовъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1808

Сын: Карташовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Карташовъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1810

Сын: Карташовъ Федоръ

Отец ребёнка: Карташовъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
05.10.1812
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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