Макарова Агафья Иванова
Место рождения
Дата рождения1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Чувашева Евдокія
Отец ребёнка: Макаровъ Василій
Рождение ребёнка
16.12.1875
Сын: Макаровъ Степанъ
Отец ребёнка: Макаровъ Василій
Рождение ребёнка
20.12.1881
Сын: Макаровъ Игнатий
Отец ребёнка: Макаровъ Василій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронина Ксенія
Отец ребёнка: Макаровъ Василій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаровъ Василій