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Макарова Агафья Иванова

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1842

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Чувашева Евдокія

Отец ребёнка: Макаровъ Василій

Рождение ребёнка
16.12.1875

Сын: Макаровъ Степанъ

Отец ребёнка: Макаровъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1881

Сын: Макаровъ Игнатий

Отец ребёнка: Макаровъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина Ксенія

Отец ребёнка: Макаровъ Василій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаровъ Василій

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