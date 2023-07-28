Глухих Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухих Иван

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухих Ипатiй Иванов

Мать ребёнка: Матрена Гаврилова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухих Иван Иванов

Мать ребёнка: Матрена Гаврилова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глухих Фекла Иванова

Мать ребёнка: Матрена Гаврилова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухих Яков Иванов

Мать ребёнка: Матрена Гаврилова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно