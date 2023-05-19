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Глухих Ипатiй Иванов

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глухих Иван

Мать: Матрена Гаврилова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
13.02.1834

Жена: Богатырева Дарья Архипова

Рождение ребёнка
20.01.1841

Дочь: Ксенiя Ипатова

Мать ребёнка: Богатырева Дарья Архипова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.05.1842

Дочь: Акилина Ипатова

Мать ребёнка: Богатырева Дарья Архипова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.08.1843

Дочь: Васса Ипатова

Мать ребёнка: Богатырева Дарья Архипова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.03.1846

Дочь: Матрона Ипатова

Мать ребёнка: Богатырева Дарья Архипова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.01.1849

Сын: Глухих Иван Ипатов

Мать ребёнка: Богатырева Дарья Архипова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.09.1851

Сын: Глухих Григорiй Ипатов

Мать ребёнка: Богатырева Дарья Архипова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно