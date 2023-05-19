Глухих Ипатiй Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глухих Иван
Мать: Матрена Гаврилова
Бракосочетание
13.02.1834
Рождение ребёнка
20.01.1841
Дочь: Ксенiя Ипатова
Мать ребёнка: Богатырева Дарья Архипова
Рождение ребёнка
28.05.1842
Дочь: Акилина Ипатова
Мать ребёнка: Богатырева Дарья Архипова
Рождение ребёнка
15.08.1843
Дочь: Васса Ипатова
Мать ребёнка: Богатырева Дарья Архипова
Рождение ребёнка
24.03.1846
Дочь: Матрона Ипатова
Мать ребёнка: Богатырева Дарья Архипова
Рождение ребёнка
05.01.1849
Сын: Глухих Иван Ипатов
Мать ребёнка: Богатырева Дарья Архипова
Рождение ребёнка
28.09.1851
Мать ребёнка: Богатырева Дарья Архипова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно