Бостельман (Веревкина) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бостельман (Веревкина) Варвара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1840

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Веревкин Андрей Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1825

Дочь: Степанова Мария Иванова

Отец ребёнка: Бостельман Иван Иванович

Рождение ребёнка
02.08.1826

Дочь: Завалишина Варвара Иванова

Отец ребёнка: Бостельман Иван Иванович

Старая Русса
Рождение ребёнка
02.08.1828

Сын: Bostelmann Николай Иванович

Отец ребёнка: Бостельман Иван Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1840