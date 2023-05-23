Бостельман (Веревкина) Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1840
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Веревкин Андрей Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1825
Дочь: Степанова Мария Иванова
Отец ребёнка: Бостельман Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.08.1826
Дочь: Завалишина Варвара Иванова
Отец ребёнка: Бостельман Иван Иванович
Старая Русса
Рождение ребёнка
02.08.1828
Сын: Bostelmann Николай Иванович
Отец ребёнка: Бостельман Иван Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1840