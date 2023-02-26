?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Семён Андреев
Отец ребёнка: Андрей Фёдоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1783
Сын: Григорий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Фёдоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Фёдоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.