Замиралова 1, Васильева 2 Александра Каллистратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замиралова 1, Васильева 2 Александра Каллистратова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.
Около 1775 г.р.

Дети

Не указаны

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ИС
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Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замиралов Трофим Отст. Солд. Д. Шелегиной Андреев

Бракосочетание
18.09.1849

Муж: Васильев Иван Крест. С. Соколова Васильев

Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 58 первым браком, ж. 39 солдатская вдова
Смерть
Неизвестно

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