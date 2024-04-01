Замиралова 1, Васильева 2 Александра Каллистратова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
18.09.1849
Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 58 первым браком, ж. 39 солдатская вдова
Смерть
Неизвестно