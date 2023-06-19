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Григорьева Матрона

Место рождения

д.Козлово

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Не указаны

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ВС
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Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Козлово
Бракосочетание
24.09.1842

Муж: Титов Яков

Олехово, Рыбинский район
По жениху поручители:кр.Семён Родионов д.Олехово и Филарет Осипов.По невесте кр.Яков Кондратьев. Свящ. Ioaннъ Стефанов. Даты рождения Матроны Филаретовой не указана.