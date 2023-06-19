Григорьева Матрона
Место рожденияд.Козлово
Дата рождения1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Козлово
Бракосочетание
24.09.1842
Муж: Титов Яков
Олехово, Рыбинский район
По жениху поручители:кр.Семён Родионов д.Олехово и Филарет Осипов.По невесте кр.Яков Кондратьев. Свящ. Ioaннъ Стефанов. Даты рождения Матроны Филаретовой не указана.