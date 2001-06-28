Чернышев АЛЕКСАНДР ОНОФРИЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1925
Дата смерти28.06.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернышева ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
03.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернышева ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.06.2001