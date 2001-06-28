Чернышев АЛЕКСАНДР ОНОФРИЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышев АЛЕКСАНДР ОНОФРИЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1925

Дата смерти

28.06.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышева ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
03.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышева ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА

Смерть
28.06.2001
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