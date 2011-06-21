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Новицкая Тамара Александровна
Новицкая Тамара Александровна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
21.06.2011
Пол
Женский
Отец
Новицкий Александр Михайлович
1967 г.р.
Мать
Новицкая Наталья Викторовна
Дети
Не указаны
Добавил:
НН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.2011
Отец:
Новицкий Александр Михайлович
Мать:
Новицкая Наталья Викторовна
Москва
, город федерального значения Москва
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