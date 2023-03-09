Григорьева Екатерина Лукъяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти16.07.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Григорьев Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Григорьев Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Григорьева Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Григорьев Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
?.11.1885
Сын: Григорьев Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Григорьев Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
03.07.1894
Дочь: Григорьева Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Григорьев Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорьев Григорий Григорьевич
Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.1890
от водянки в 37 лет