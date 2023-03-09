Григорьева Екатерина Лукъяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Екатерина Лукъяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

16.07.1890

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Григорьев Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Григорьев Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Григорьева Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Григорьев Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
?.11.1885

Сын: Григорьев Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Григорьев Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
03.07.1894

Дочь: Григорьева Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Григорьев Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорьев Григорий Григорьевич

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Григорий Григорьевич

Смерть
16.07.1890
от водянки в 37 лет
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