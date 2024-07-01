Амосова Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1907
Сын: Амосов Василий Симеонович
Отец ребёнка: Амосов Симеон Ефимович
Рождение ребёнка
08.12.1911
Дочь: Амосова Клавдия Ефимовна
Отец ребёнка: Амосов Симеон Ефимович
Смерть
Неизвестно