Амосова Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амосова Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амосов Симеон Ефимович

Рождение ребёнка
03.04.1907

Сын: Амосов Василий Симеонович

Отец ребёнка: Амосов Симеон Ефимович

Рождение ребёнка
08.12.1911

Дочь: Амосова Клавдия Ефимовна

Отец ребёнка: Амосов Симеон Ефимович

Смерть
Неизвестно

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