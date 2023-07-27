(Коваленко) Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коваленко) Татьяна Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1992

Сын: Коваленко Евгений

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
10.01.2001

Сын: Калиткин Иван Валерьевич

Отец ребёнка: Калиткин Валерий Иванович

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Развод
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко ?

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Развод
Неизвестно

Муж: Калиткин Валерий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калиткин Валерий Иванович