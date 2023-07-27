(Коваленко) Татьяна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1992
Сын: Коваленко Евгений
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
10.01.2001
Отец ребёнка: Калиткин Валерий Иванович
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Развод
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко ?
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно