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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1969 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1992

Сын: Коваленко Евгений

Мать ребёнка: Татьяна Юрьевна

Развод
Неизвестно

Жена: Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко ?

Мать ребёнка: Татьяна Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Юрьевна

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