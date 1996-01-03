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Степанова Анастасия Олеговна
Степанова Анастасия Олеговна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.01.1996
Пол
Женский
Отец
Степанов Олег Алексеевич
1973 г.р.
Мать
Степанова (Веслогуз) Лилия Григорьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
С
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1996
Отец:
Степанов Олег Алексеевич
Мать:
Степанова Лилия Григорьевна
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