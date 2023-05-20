Рыжакова Надежда Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Гурьянова Анна Захаровна
Отец ребёнка: Гурьянов Захар Петрович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Гурьянова Александра Захаровна
Отец ребёнка: Гурьянов Захар Петрович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Гурьянов Виктор Захарович
Отец ребёнка: Гурьянов Захар Петрович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Гурьянова Тамара Захаровна
Отец ребёнка: Гурьянов Захар Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986