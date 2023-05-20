Рыжакова Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжакова Надежда Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Гурьянова Анна Захаровна

Отец ребёнка: Гурьянов Захар Петрович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Гурьянова Александра Захаровна

Отец ребёнка: Гурьянов Захар Петрович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Гурьянов Виктор Захарович

Отец ребёнка: Гурьянов Захар Петрович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Гурьянова Тамара Захаровна

Отец ребёнка: Гурьянов Захар Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьянов Захар Петрович

Смерть
1986
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