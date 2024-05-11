Полякова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Александр Иванович

Отец ребёнка: Поляков Иван Петрович

Малинки, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Петрович

Малинки, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Николай Иванович

Отец ребёнка: Поляков Иван Петрович

Малинки, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Иван Петрович

Малинки, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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