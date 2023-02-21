Щербачёва (Гарович) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербачёва (Гарович) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

02.05.1933

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербачёв Михаил Николаевич

Смерть
02.05.1933
г. Биарриц, Атлантические Пиренеи, Новая Аквитания, Французская Республика
Похоронена: кладбище Баньё, Paris, Paris, Île-de-France, France (Франция)
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