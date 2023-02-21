Щербачёва (Гарович) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти02.05.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.1933
г. Биарриц, Атлантические Пиренеи, Новая Аквитания, Французская Республика
Похоронена: кладбище Баньё, Paris, Paris, Île-de-France, France (Франция)