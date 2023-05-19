Алексеев Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Анатолий Александрович

Алексеев Анатолий Александрович

Место рождения

Россия, Омская область, село Шкетовка

Дата рождения

13.08.1950

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1950

Отец: Рожин Александр Иванович

Мать: Рожина Аполлинария Ивановна

Россия, Омская область, село Шкетовка
Рождение ребёнка
06.06.1973

Сын: Алексеев Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия

Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Рождение ребёнка
02.11.1977

Дочь: Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия

Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Евдокия

Смерть
2005
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close