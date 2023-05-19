Алексеев Анатолий Александрович
Место рожденияРоссия, Омская область, село Шкетовка
Дата рождения13.08.1950
Дата смерти2005
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1950
Россия, Омская область, село Шкетовка
Рождение ребёнка
06.06.1973
Сын: Алексеев Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия
Рождение ребёнка
02.11.1977
Дочь: Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева Евдокия
Смерть
2005