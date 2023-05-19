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Алексеев Александр Анатольевич

Место рождения

Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область

Дата рождения

06.06.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1973

Отец: Алексеев Анатолий Александрович

Мать: Алексеева Евдокия

Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Рождение ребёнка
19.08.1997

Дочь: Дарья Александровна

Мать ребёнка: Алексеева Наталья

Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Александровна

Мать ребёнка: Алексеева Наталья

Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Наталья

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