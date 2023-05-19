Алексеев Александр Анатольевич
Место рождения
Дата рождения06.06.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1973
Отец: Алексеев Анатолий Александрович
Мать: Алексеева Евдокия
Рождение ребёнка
19.08.1997
Дочь: Дарья Александровна
Мать ребёнка: Алексеева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Александровна
Мать ребёнка: Алексеева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева Наталья