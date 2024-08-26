Скрекотень Павел Кириллович
Место рождения
Дата рождения05.11.1828 ст.
Дата смерти03.08.1888 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1828 ст.
Бракосочетание
05.11.1850 ст.
Тайница, Київська область
Рождение ребёнка
30.03.1853 ст.
Дочь: Полевая (Скрекотень) Стефанида Павловна
Мать ребёнка: Скрекотень (Футорная) Мелания Павловна
Рождение ребёнка
11.10.1856 ст.
Сын: Скрекотень Филипп Павлович
Мать ребёнка: Скрекотень (Футорная) Мелания Павловна
Рождение ребёнка
01.10.1861 ст.
Сын: Скрекотень Киприан Павлович
Мать ребёнка: Скрекотень (Футорная) Мелания Павловна
Рождение ребёнка
21.03.1866 ст.
Сын: Скрекотень Кирилл Павлович
Мать ребёнка: Скрекотень (Футорная) Мелания Павловна
Рождение ребёнка
23.09.1868 ст.
Сын: Скрекотень Сергей Павлович
Мать ребёнка: Скрекотень (Футорная) Мелания Павловна
Смерть
03.08.1888 ст.