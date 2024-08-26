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Скрекотень Павел Кириллович

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

05.11.1828 ст.

Дата смерти

03.08.1888 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1828 ст.

Отец: Скрекотень Кирилл Андреевич

Мать: Скрекотень (Паламарчук) Агафья Иосифовна

Горошков, Київська область
Бракосочетание
05.11.1850 ст.

Жена: Скрекотень (Футорная) Мелания Павловна

Тайница, Київська область
Рождение ребёнка
30.03.1853 ст.

Дочь: Полевая (Скрекотень) Стефанида Павловна

Мать ребёнка: Скрекотень (Футорная) Мелания Павловна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
11.10.1856 ст.

Сын: Скрекотень Филипп Павлович

Мать ребёнка: Скрекотень (Футорная) Мелания Павловна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
01.10.1861 ст.

Сын: Скрекотень Киприан Павлович

Мать ребёнка: Скрекотень (Футорная) Мелания Павловна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
21.03.1866 ст.

Сын: Скрекотень Кирилл Павлович

Мать ребёнка: Скрекотень (Футорная) Мелания Павловна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
23.09.1868 ст.

Сын: Скрекотень Сергей Павлович

Мать ребёнка: Скрекотень (Футорная) Мелания Павловна

Горошков, Київська область
Смерть
03.08.1888 ст.
Горошков, Київська область

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