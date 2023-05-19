Некрасов (Зугра?) Федор Нилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов (Зугра?) Федор Нилович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Некрасов Нил Иванович

Мать: Некрасова Александра Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Марья Федоровна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
30.10.1882

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.01.1896

Сын: Некрасов Иван Федорович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Евдокия Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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