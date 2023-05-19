Некрасов (Зугра?) Федор Нилович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Марья Федоровна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
30.10.1882
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
25.01.1896
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно