Мерзликин Артамон Ильич
Место рождения
Дата рождения12.07.1811
Дата смерти09.09.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1811
Отец: Мерзликин Илья Иванович
Бракосочетание
1826
Брак: запись о браке №2, метрическая книга за 1826 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Семен и Егор Мерзликины и Подг... Показать все
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Савина Матрена Артамоновна
Мать ребёнка: Мерзликина Ксения Карповна
Смерть
09.09.1860
Умер от холеры Смерть: запись о смерти №45, метрическая книга за 1860 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния