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Мерзликин Артамон Ильич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

12.07.1811

Дата смерти

09.09.1860

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1811

Отец: Мерзликин Илья Иванович

Мать: Мерзликина Марфа Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1826

Жена: Мерзликина Ксения Карповна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №2, метрическая книга за 1826 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Семен и Егор Мерзликины и Подг... Показать все
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Савина Матрена Артамоновна

Мать ребёнка: Мерзликина Ксения Карповна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
09.09.1860
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умер от холеры Смерть: запись о смерти №45, метрическая книга за 1860 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
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