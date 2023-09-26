Бородина (Денюшина) Екатерина Олегоовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Денюшина) Екатерина Олегоовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1985

Отец: Денюшин Олег Николаевич

Мать: Денюшина -Букина Анна Семеновна

Рождение ребёнка
23.02.2010

Дочь: Заикина Злата Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
26.04.2014

Муж: Бородин Сергей Валерьевич

Рождение ребёнка
15.08.2015

Дочь: Бородина Стефания Сергеевна

Отец ребёнка: Бородин Сергей Валерьевич

Рождение ребёнка
13.05.2022

Дочь: Бородина Есения Сергеевна

Отец ребёнка: Бородин Сергей Валерьевич

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