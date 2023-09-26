Бородина (Денюшина) Екатерина Олегоовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1985
Рождение ребёнка
23.02.2010
Дочь: Заикина Злата Андреевна
Бракосочетание
26.04.2014
Рождение ребёнка
15.08.2015
Дочь: Бородина Стефания Сергеевна
Отец ребёнка: Бородин Сергей Валерьевич
Рождение ребёнка
13.05.2022
Дочь: Бородина Есения Сергеевна
Отец ребёнка: Бородин Сергей Валерьевич