Рольнов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рольнов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1941 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1961

Отец: не указан

Мать: Рольнова Валентина Константиновна