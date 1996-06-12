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Меркулов Игорь Владимирович
Меркулов Игорь Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.06.1996
Пол
Мужской
Отец
Меркулов Владимир Юрьевич
Мать
Меркулова Марина Петровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1996
Отец:
Меркулов Владимир Юрьевич
Мать:
Меркулова Марина Петровна
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