Белокур Юлиания Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелокур Юлиания Ефимовна

Белокур Юлиания Ефимовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

04.12.1888 ст.

Дата смерти

25.12.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1888 ст.

Отец: Белокур Ефим Степанович

Мать: Белокур Анастасия Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHH-C?i=592&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
04.12.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
25.12.1888 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SC3-D?i=629&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
27.12.1888 ст.
на отведенном кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close