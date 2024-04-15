Белокур Юлиания Ефимовна
Место рождения
Дата рождения04.12.1888 ст.
Дата смерти25.12.1888 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1888 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHH-C?i=592&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
04.12.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
25.12.1888 ст.
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SC3-D?i=629&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
27.12.1888 ст.
на отведенном кладбище