Исакова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсакова Мария Николаевна

Исакова Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1905 ст.

Дочь: Исакова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Исаков Николай Иванович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.06.1911 ст.

Дочь: Исакова Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Исаков Николай Иванович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.06.1911 ст.

Дочь: Исакова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Исаков Николай Иванович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Николай Иванович

Смерть
Неизвестно