Исакова Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1905 ст.
Дочь: Исакова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Исаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
29.06.1911 ст.
Дочь: Исакова Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Исаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
29.06.1911 ст.
Дочь: Исакова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Исаков Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно