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Клопский Георгий Михайлович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.02.1859 ст.

Дата смерти

04.07.1859 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
05.02.1859 ст.

Отец: Клопский Михайло / Михаил Симеонович / Семенович

Мать: Клопская Анастасия / Настасья Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 06.02.1859 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Ефим Феофанович [Бабишкин] и крестьянка Наталья Симеоновна... Показать все
Смерть
04.07.1859 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 05.07.1859 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 5 мес причина - от кори Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за... Показать все

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