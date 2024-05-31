Клопский Георгий Михайлович
Место рождения
Дата рождения05.02.1859 ст.
Дата смерти04.07.1859 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
05.02.1859 ст.
дата крещения - 06.02.1859 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Ефим Феофанович [Бабишкин] и крестьянка Наталья Симеоновна... Показать все
Смерть
04.07.1859 ст.
дата погребения - 05.07.1859 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 5 мес причина - от кори Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за... Показать все