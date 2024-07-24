Демидова Евдокея Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Демидов Симеон Алексеевич
Отец ребёнка: Демидов Алексей Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Демидова Матрена Терентьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно