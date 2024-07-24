Демидова Евдокея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидова Евдокея Петровна

Демидова Евдокея Петровна

Место рождения

Костино, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Костино, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Алексей Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Демидов Симеон Алексеевич

Отец ребёнка: Демидов Алексей Ксенофонтович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Демидова Матрена Терентьевна

Отец ребёнка: не указан

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.