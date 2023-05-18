Селезнев Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения27.10.1899
Дата смерти26.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1899
ГАЗО Покровская церковь
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
04.11.1923
Сын: Селезнев Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Селезнева Валентина Петровна
ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
10.10.1925
Сын: Селезнев Антон Михайлович
Мать ребёнка: Селезнева Валентина Петровна
ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
24.12.1927
Сын: Селезнев Даниил Михайлович
Мать ребёнка: Селезнева Валентина Петровна
ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
14.01.1930
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Селезнева Валентина Петровна
ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
09.04.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селезнева Валентина Петровна
Скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Литейщик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.11.1943