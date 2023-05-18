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Селезнев Михаил Васильевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

27.10.1899

Дата смерти

26.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1899

Отец: Селезнев Василий Ефремович

Мать: Селезнева Матрона Андреевна

ГАЗО Покровская церковь
Бракосочетание
1922

Жена: Селезнева Валентина Петровна

Рождение ребёнка
04.11.1923

Сын: Селезнев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Селезнева Валентина Петровна

ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
10.10.1925

Сын: Селезнев Антон Михайлович

Мать ребёнка: Селезнева Валентина Петровна

ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
24.12.1927

Сын: Селезнев Даниил Михайлович

Мать ребёнка: Селезнева Валентина Петровна

ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
14.01.1930

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Селезнева Валентина Петровна

ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
09.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селезнева Валентина Петровна

Скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Литейщик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.11.1943
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