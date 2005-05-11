Липовцева Виктория Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛиповцева Виктория Александровна

Липовцева Виктория Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.2005

Отец: Липовцев Александр Владимирович

Мать: Фоменко Ольга Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close