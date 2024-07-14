Паламаренко-Проценко (Притыка) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1791
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Процик Никифор Михайлович
Отец ребёнка: Процик Проценко Михаил Данилович
Рождение ребёнка
Около 1795
Отец ребёнка: Процик Проценко Михаил Данилович
Смерть
Неизвестно