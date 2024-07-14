Паламаренко-Проценко (Притыка) Анна Андреевна Около 1760 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПаламаренко-Проценко (Притыка) Анна Андреевна

Паламаренко-Проценко (Притыка) Анна Андреевна

Место рождения

Шабалинов, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Шабалинов, Чернігівська область
Бракосочетание
1791

Муж: Процик Проценко Михаил Данилович

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Процик Никифор Михайлович

Отец ребёнка: Процик Проценко Михаил Данилович

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Процик Иван Михайлович

Отец ребёнка: Процик Проценко Михаил Данилович

Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.