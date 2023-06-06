Морозова София Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова София Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1852

Сын: Морозов Василий Ильич

Отец ребёнка: Морозов Илья Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.07.1854

Сын: Морозов Федор Ильич

Отец ребёнка: Морозов Илья Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Илья Георгиевич

Смерть
Неизвестно