(Демьянова) Агапия Евфимиева
Место рождения
Дата рождения18.04.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1902 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Евфимий Фомин Демьянов и законная жена его Дария Арсениева,оба православные
Крещение
19.04.1902 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Стефан Арсениев и той же деревни солдатская жена Мавра Фомина
Смерть
Неизвестно