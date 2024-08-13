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(Демьянова) Агапия Евфимиева

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.04.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1902 ст.

Отец: Демьянов Евфимий Фомин

Мать: Демьянова (Ширяева Онисимова) Дарья (Дария) Арсеньева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Евфимий Фомин Демьянов и законная жена его Дария Арсениева,оба православные
Крещение
19.04.1902 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Стефан Арсениев и той же деревни солдатская жена Мавра Фомина
Смерть
Неизвестно

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