Сидорова Любовь Даниловна
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
?.06.1941
Место призыва Оштинский РВК, Вологодская обл., Оштинский р-н Воинское звание мл. лейтенант мед. сл.; старшина; гв. старшина; фельдшер (санинструктор); гв. санинструктор Воинская часть 191 гсп 64 гсд ... Показать все
Военная награда
22.12.1942
Воинское звание: гв. старшина Воинская часть: 191 гв. сп 64 гв. сд Наименование награды: Медаль «За оборону Ленинграда» Приказ подразделения от: 22.12.1942 Издан: 64 гв. сд Информация об архиве - Архи... Показать все
Военная награда
08.04.1943
Воинское звание: фельдшер (санинструктор) Воинская часть: 191 гв. сп 64 гв. сд ВолхФ Даты подвига: 21.03.1943-01.04.1943 Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Дата документа: 08.04.1943 При... Показать все
Эвакуация
25.07.1943
Воинское звание: мл. лейтенант мед. сл. Последнее место службы: 191 гсп 64 гсд 67 А Причина выбытия: эвакуирован по болезни: инфекционная желтуха Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ... Показать все
Военная награда
06.04.1985
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 79 Дата документа: 06.04.1985 Автор документа: Министр обороны СССР Информация об архиве - Архив: ЦАМО Картотека: Юбилейная ... Показать все
Смерть
Неизвестно