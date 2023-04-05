Sitam Arseni — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sitam Arseni

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1911

Отец: Sitam Andres

Мать: Sitam Мелания

Смерть
Неизвестно
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