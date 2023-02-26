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Дарья Ануфриева

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Место рождения

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.03.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1848

Отец: Ануфрий Алексеев

Мать: Екатерина Захарова

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1874

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Василий Григорьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1876

Дочь: София Васильева

Отец ребёнка: Василий Григорьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1879

Сын: Яков Васильев

Отец ребёнка: Василий Григорьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1881

Дочь: Ольга Васильева

Отец ребёнка: Василий Григорьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1883

Дочь: ?

Отец ребёнка: Василий Григорьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1885

Сын: Исидор Васильев

Отец ребёнка: Василий Григорьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1888

Сын: Яков мл.

Отец ребёнка: Василий Григорьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Григорьев

Смерть
Неизвестно
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