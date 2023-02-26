Дарья Ануфриева
Место рожденияд.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.03.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1848
Отец: Ануфрий Алексеев
Мать: Екатерина Захарова
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1874
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Василий Григорьев
Рождение ребёнка
28.08.1876
Дочь: София Васильева
Отец ребёнка: Василий Григорьев
Рождение ребёнка
26.01.1879
Сын: Яков Васильев
Отец ребёнка: Василий Григорьев
Рождение ребёнка
07.07.1881
Дочь: Ольга Васильева
Отец ребёнка: Василий Григорьев
Рождение ребёнка
21.12.1883
Дочь: ?
Отец ребёнка: Василий Григорьев
Рождение ребёнка
10.05.1885
Сын: Исидор Васильев
Отец ребёнка: Василий Григорьев
Рождение ребёнка
08.10.1888
Сын: Яков мл.
Отец ребёнка: Василий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Григорьев
Смерть
Неизвестно