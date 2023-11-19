Пулатов Зафаржон Хабибуллоевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1989
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.05.2014
Дочь: Пулатова Омина Зафаржоновна
Мать ребёнка: Пулатова-Курбанова Оростахон Алижоновна
Рождение ребёнка
07.04.2017
Дочь: Пулатова Аиша Зафаржоновна
Мать ребёнка: Пулатова-Курбанова Оростахон Алижоновна
Рождение ребёнка
27.02.2019
Сын: Пулатов Зоир Зафаржонович
Мать ребёнка: Пулатова-Курбанова Оростахон Алижоновна