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Пулатов Зафаржон Хабибуллоевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1989

Отец: не указан

Мать: Пулатова-Таджибаева Жанат Алижоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пулатова-Курбанова Оростахон Алижоновна

Рождение ребёнка
11.05.2014

Дочь: Пулатова Омина Зафаржоновна

Мать ребёнка: Пулатова-Курбанова Оростахон Алижоновна

Рождение ребёнка
07.04.2017

Дочь: Пулатова Аиша Зафаржоновна

Мать ребёнка: Пулатова-Курбанова Оростахон Алижоновна

Рождение ребёнка
27.02.2019

Сын: Пулатов Зоир Зафаржонович

Мать ребёнка: Пулатова-Курбанова Оростахон Алижоновна

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