Макарчук Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макарчук Михаил
Мать: Макарчук Федося
Рождение ребёнка
25.02.1924
Сын: Макарчук Иван Александрович
Мать ребёнка: Макарчук Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макарчук Александра
Смерть
1942