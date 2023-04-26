Макарчук Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарчук Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макарчук Михаил

Мать: Макарчук Федося

Рождение ребёнка
25.02.1924

Сын: Макарчук Иван Александрович

Мать ребёнка: Макарчук Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарчук Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарчук Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарчук Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарчук Александра

Смерть
1942
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