Udikas Eva — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Udikas Eva

Место рождения

Улласте, Lääneranna vald, Pärnu maakond

Дата рождения

09.01.1796 ст.

Дата смерти

1859 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1796 ст.

Отец: Udikas Andres

Мать: Udikas Eva

Улласте, Lääneranna vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
04.10.1829 ст.

Дочь: Nikolai Mari

Отец ребёнка: Неизвестно Jakob

Нурме, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
07.06.1833 ст.

Дочь: Udikas Eva

Отец ребёнка: Неизвестно Mart

Нурме, Tori vald, Pärnu maakond
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно Jakob

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно Mart

Смерть
1859 ст.
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