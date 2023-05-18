Udikas Eva
Место рождения
Дата рождения09.01.1796 ст.
Дата смерти1859 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1796 ст.
Отец: Udikas Andres
Мать: Udikas Eva
Рождение ребёнка
04.10.1829 ст.
Дочь: Nikolai Mari
Отец ребёнка: Неизвестно Jakob
Рождение ребёнка
07.06.1833 ст.
Дочь: Udikas Eva
Отец ребёнка: Неизвестно Mart
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неизвестно Jakob
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неизвестно Mart
Смерть
1859 ст.