Перфильева (Перфильева) Евгения Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева (Перфильева) Евгения Иннокентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1952

Дата смерти

22.11.2020

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1952

Отец: Перфильев Александр Иннокентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1980

Дочь: Квиндт Анна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Zakamenskiy Rayon, Buryatia, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
штукатур-маляр
Смерть
22.11.2020
Похороны
Неизвестно
Холтосон, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
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