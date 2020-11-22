Перфильева (Перфильева) Евгения Иннокентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1952
Дата смерти22.11.2020
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1952
Отец: Перфильев Александр Иннокентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1980
Дочь: Квиндт Анна Александровна
Отец ребёнка: не указан
Zakamenskiy Rayon, Buryatia, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
штукатур-маляр
Смерть
22.11.2020
Похороны
Неизвестно
Холтосон, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия