Квиндт (Перфильева) Анна Александровна
Место рожденияZakamenskiy Rayon, Buryatia, Russia
Дата рождения08.07.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1980
Отец: не указан
Zakamenskiy Rayon, Buryatia, Russia
Бракосочетание
27.03.2006
Рождение ребёнка
19.08.2006
Рождение ребёнка
16.04.2008
Рождение ребёнка
20.09.2012
Работа или профессия
Неизвестно
повар-кондитер
Место жительства
Неизвестно