Квиндт (Перфильева) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квиндт (Перфильева) Анна Александровна

Место рождения

Zakamenskiy Rayon, Buryatia, Russia

Дата рождения

08.07.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1952 г.р.

Муж

1977 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1980

Отец: не указан

Мать: Перфильева Евгения Иннокентьевна

Zakamenskiy Rayon, Buryatia, Russia
Бракосочетание
27.03.2006

Муж: Квиндт Александр Викторович

Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
19.08.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Квиндт Александр Викторович

Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
16.04.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Квиндт Александр Викторович

Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
20.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Квиндт Александр Викторович

Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Работа или профессия
Неизвестно
повар-кондитер
Место жительства
Неизвестно
Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
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