Глеба (Панкратьева) Людмила Георгиевна
Место рождения
Дата рождения14.07.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Около 1961
Молодежное, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глеба Николай Алексеевич