Глеба (Панкратьева) Людмила Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глеба (Панкратьева) Людмила Георгиевна

Место рождения

Николаевка, Москаленский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

14.07.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевка, Москаленский муниципальный район, Омская область
Место жительства
Около 1961
Молодежное, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глеба Николай Алексеевич